Злоумышленник занимался сбытом наркотического средства путем организации тайников-закладок на территории г. Москвы...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали жителя столицы по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – производного N-метилэфедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Рязанском проспекте задержали 32-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 65 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам исследования данный материал содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой более 150 граммов.Установлено, что злоумышленник занимался сбытом наркотического средства путем организации тайников-закладок на территории г. Москвы.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18