Некоторые заказы злоумышленник выполнял с помощью подрядчиков, а часть денежных средств, полученных в качестве предоплаты, он тратил на собственные нужды, не выполняя взятые на себя обязательства...
«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В полицию обратилась 41-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что нашла объявление в сети Интернет об установке окон и позвонила по указанному номеру. Незнакомец на том конце провода убедил ее в необходимости внести предоплату, что женщина и сделала. Заявительница отдала денежные средства в размере 120 тысяч рублей, однако услуги ей предоставлены не были, а мужчина перестал выходить на связь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Новорязанской улице. Им оказался 43-летний приезжий мужчина.
Как было установлено, мужчина достал поддельную печать от ликвидированной фирмы и от ее лица размещал объявления, предлагая услуги по остекленению и ремонту балконов, имея подобные навыки. Некоторые заказы злоумышленник выполнял с помощью подрядчиков, а часть денежных средств, полученных в качестве предоплаты, он тратил на собственные нужды, не выполняя взятые на себя обязательства.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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