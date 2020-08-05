Некоторые заказы злоумышленник выполнял с помощью подрядчиков, а часть денежных средств, полученных в качестве предоплаты, он тратил на собственные нужды, не выполняя взятые на себя обязательства...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратилась 41-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что нашла объявление в сети Интернет об установке окон и позвонила по указанному номеру. Незнакомец на том конце провода убедил ее в необходимости внести предоплату, что женщина и сделала. Заявительница отдала денежные средства в размере 120 тысяч рублей, однако услуги ей предоставлены не были, а мужчина перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Новорязанской улице. Им оказался 43-летний приезжий мужчина.Как было установлено, мужчина достал поддельную печать от ликвидированной фирмы и от ее лица размещал объявления, предлагая услуги по остекленению и ремонту балконов, имея подобные навыки. Некоторые заказы злоумышленник выполнял с помощью подрядчиков, а часть денежных средств, полученных в качестве предоплаты, он тратил на собственные нужды, не выполняя взятые на себя обязательства.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60