В СМИ появилась информация о случае, произошедшем с Михаилом Ефремовым возле здания суда. Журналист выкрикнул вопрос: Вы хотите выпить? Несмотря на то, что актер в ответ не произнес ни слова, ..

В СМИ появилась информация о случае, произошедшем с Михаилом Ефремовым возле здания суда. Журналист выкрикнул вопрос: "Вы хотите выпить?" Несмотря на то, что актер в ответ не произнес ни слова, реакция от него все же последовала, передает "". По словам очевидцев, он буквально испепелил взглядом любопытствующего репортера.