После двухлетнего перерыва на ТНТ возвращается любимый многими комедийный фильм. 31 августа стартует показ четвертого сезона сериала Ольга.

После двухлетнего перерыва на ТНТ возвращается любимыймногими комедийный фильм. 31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга".В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьеваотстранится от близких. Предоставленные сами себе родственники окажутся на грани катастрофы. Впервые за четыре сезона сериала "Ольга" центральныйперсонаж позволит себе расслабиться.По словам исполнительницы главной роли Яны Трояновой, Ольгавсегда заблуждалась, думая, что "рулит" ситуацией. Героиня былауверена, что все делает для блага близких, но выходило совсем иначе."А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это ибудет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости– путь к победе", – рассудила Троянова. Артистка добавила, что для неелично эта часть будет победной.В четвертом сезоне родственники главнойгероини будут вынуждены решать проблемы самостоятельно. Сестра Лена попробуетвызволить отца своего ребенка из армии, чтобы сыграть свадьбу. Дочь Аня попытаетсяповлиять на нового ухажера Льва – научить его заботиться о ней и ребенке. СынТимофей захочет во что бы то ни стало спасти соседку Сашу от папы-алкоголика ипараллельно влипнет в криминальную историю. Активизируется и Юрген – отец Ольги.Мужчина вспомнит о жене, которая уже умерла, и попытается той помочь.