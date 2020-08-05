Из-за пожара у соседей наглоталась дыма. В Гусь-Хрустальном пожарные с помощью спассредства вывели на свежий воздух женщину, которая не могла пройти через задымленный подъезд

Из-за пожара у соседей наглоталась дыма. В Гусь-Хрустальном пожарные с помощью спассредства вывели на свежий воздух женщину, которая не могла пройти через задымленный подъезд самостоятельно. Происшествие случилось на улице Старых Большевиков. У соседей спасенной загорелась кухонная техника, в итоге возгорание разрослось до пожара на площади в 4 квадратных метра. Когда спасатели прибыли на место, они