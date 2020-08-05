Из-за повреждения газопровода во Владимире 19 домов остались без газа. Происшествие случилось около полудня в Коммунаре, в районе не введенного в эксплуатацию дома №19 по улице Центральной.

Из-за повреждения газопровода во Владимире 19 домов остались без газа. Происшествие случилось около полудня в Коммунаре, в районе не введенного в эксплуатацию дома №19 по улице Центральной. Как сообщают в компании «Газпром газораспределение Владимир», инцидент произошел во время несогласованных земляных работ. Повреждение газопровода локализовано, подачу голубого топлива оперативно переключили на вторую, резервную линию газораспределительного пункта.