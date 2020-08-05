Солдат-срочник погиб во время учебных стрельб под Ковровом. Информацию подтверждают в реготделении Комитета солдатских матерей. Пока данных о происшествии крайне мало, известно, что юноша

Солдат-срочник погиб во время учебных стрельб под Ковровом. Информацию подтверждают в реготделении Комитета солдатских матерей. Пока данных о происшествии крайне мало, известно, что юноша получил смертельное ранение во время учений. Людмила Ярилина, председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей России: Да, во время учений его застрелили. Не он сам застрелился, а его застрелили. А что произошло,