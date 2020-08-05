В мероприятии приняли участие воспитанники социально-реабилитационного центра и ученики гимназии.

5 августа в Петушинском районе состоялся праздник, посвященный Международному дню светофора. В организации мероприятия приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району.Полицейские рассказали воспитанникам социально-реабилитационного центра и ученикам одной из местных гимназий об истории появления светофора, напомнили о значениях его цветов. Ребята вспомнили значение наиболее часто применяемых сигналов регулировщика и отгадали несколько загадок о правилах дорожного движения.Продолжилось мероприятие на тематической площадке, где были сымитированы некоторые дорожные ситуации, из которых юным участникам движения необходимо было найти правильный и безопасный выход.В завершение мероприятия стражи порядка похвалили ребят за отличные знания правил безопасного поведения на дороге.