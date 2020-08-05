Лишившийся своей должности проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в Москве и доставлен в Саранск, передает . Внимание правоохранительных органов он привлек из-за сомнительной сделки, ..

Лишившийся своей должности проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в Москве и доставлен в Саранск, передает . Внимание правоохранительных органов он привлек из-за сомнительной сделки, которую провернула связанная с ним фирма.До 4 августа Алексей Гришин занимал должность проректора управления материально-технического и организационного обеспечения МГУ. Однако уже 5 августа его имя пропало с официального сайта учебного учреждения. Также он был министром строительства Самарской области.