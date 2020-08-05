Более 800 жителей района подписали обращение к Президенту с просьбой вмешаться в затянувшейся конфликт.

Рейдерский захват целого озера или желание помочь природе и обустроить прилегающую территорию? Более 800 жителей Петушинского района подписали обращение к Президенту с просьбой вмешаться в затянувшейся конфликт между ними и предпринимателем Владимиром Зуевым. Фермер запрещает людям не только рыбачить, но и даже купаться.Обострение конфликта произошло в начале лета, когда стало известно, что Госохотинспекция Владимирской области изменила правовой статус озера Грибовское и превратила его в водоем сельхозназначения, то есть сделала рыбоводным участком. Местные жители уверены, что это сделано для организации платных карпятников для привилегированных граждан. Сотрудники охраны, по словам местных жителей, действуют грубо и даже применяют силу. На данный момент люди написали более 30 жалоб и обращений во все правоохранительные и государственные органы. Даже Президенту страны.Айдар Гарипов, житель д. Грибово, правозащитник: «Нельзя якобы без разрешения указанного псевдо-фермера ловить рыбу, ходить по береговой полосе, которая является федеральной собственностью, находится она в государственной собственности и можно это делать данным гражданам только с разрешения непосредственно фермера».Все подробности конфликта смотрите в 14.25.