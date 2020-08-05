До конца года Областная клиническая больница получит 70 единиц современного оборудования на сумму более 203 млн. рублей.

До конца года Областная клиническая больница получит 70 единиц современного оборудования на сумму более 203 млн. рублей. Диагностическое оборудование, комплексы для проведения сложных высокотехнологичных операций на сосудах, техника для медицинской реабилитации после инсультов и инфарктов, а также функциональные кровати , медицинская мебель… Средства на оснащение выделены больнице из федерального бюджета в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».– Масштабное переоснащение сосудистой службы сделает более доступными для жителей региона раннюю диагностику и малоинвазивные вмешательства, а также поможет врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам, – подчеркнула и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.