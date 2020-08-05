Местный житель обвиняется в уличном грабеже и двух кражах телефонов.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении 39-летнего местного жителя.5 февраля текущего года в дежурную часть полиции обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный на улице похитил у нее имущество.Полицейские установили, что в вечернее время, когда потерпевшая возвращалась домой, мужчина подошел к ней сзади, выхватил из рук сумку и скрылся с места преступления. В сумочке находился телефон и личные вещи женщины. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель одного из сел района. В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемого похищенное имущество.В ходе следствия полицейские установили причастность обвиняемого еще к двум эпизодам противоправных действий. В разное время мужчина похитил у своих знакомых мобильные телефоны и распорядился ими по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.