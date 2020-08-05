В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от представителя салона сотовой связи, расположенного на проспекте Ленина областного центра, о том, что неустановленное лицо путем обмана завладело сотовым телефоном. Организации был причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 26-летний житель города Лакинска Собинского района, ранее неоднократно судимый.Полицейские выяснили, что в город Владимир подозреваемый приехал из Лакинска специально с целью хищения имущества. Он зашел в магазин, где работал только один продавец и отсутствовали посетители. Молодой человек долго выбирал телефон между несколькими марками, а также аксессуары к нему. Отвлекая внимание продавца, он похитил один из телефонов и скрылся. В этот же день похищенное имущество фигурант сбыл на автостанции в Лакинске за 5 тысяч рублей неизвестному мужчине.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.