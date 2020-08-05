Какая техника на вооружении? И кто участвует в операциях?

Владимирские полицейские, спасатели и добровольцы провели показательные работы по поиску человека, потерявшегося в лесу. Какая техника на вооружении? И кто участвует в операциях? Подробности в репортаже Нины Глизницы.Шире обзор, лучше проходимость. Конная полиция делает поисково-спасательные работы эффективнее. Полицейский может заглянуть в канавы и овраги, заметить то, что не увидишь с земли.Валентина Савинова, координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Прочесывать поле с крапивой в человеческий рост - это очень тяжело, энергозатратно и малоэффективно… Они даже лучше квардроцикла в том плане, что квадроцикл дерево упавшее не переедет, конь его спокойно перешагнёт».Так проходят поиски людей, потерявшихся в лесу. Показательные работы провели владимирские мчсники, полицейские и аварийно-спасательная служба. Кинологический расчет, конная полиция, техника. Вместо традиционного «ау!» - квадрокоптеры, навигаторы, рации. Технические средства продемонстрировала и организация "Лиза Алерт".Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Они принимают участие в каждом поиске людей, они также покажут свои умения и навыки, у них тоже есть чему поучиться».В лесу спасателям помогают собаки. У них хороших нюх, потерявшегося находят за 30 минут. Лабрадор - лучшая порода для поисковых работ.- Не нападут на людей. У данной породы агрессия природой не заложена.Одежда яркого цвета, фонарик, загруженные карты - вот набор современного грибника. Спасатели советуют хорошо зарядить телефон, взять с собой компас, нож и даже маркер.- Ярким маркером можно делать отметки, отмечать, где ты был и так далее.За июль спасатели и добровольцы провели порядка 70 поисковых операций. Люди никого не предупреждают, что идут в лес, не берут с собой телефоны, - объясняют мчсники. Безалаберность - причина большей части несчастных случаев. Лучше перестраховаться, чтобы вас не искали с собаками.Нина Глизница, Илья Хлудов«Вести-Владимир»