Погибший назвал его «крысой», что сильно оскорбило мужчину

2 февраля 2020 года 48-летний житель Владимира совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки. 42-летний потерпевший назвал своего знакомого «крысой», это сильно оскорбило мужчину, ранее отбывавшего наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении. Ссора переросла в драку. Обвиняемый ударил обидчика кулаком в лицо,свалил на пол и продолжал избивать ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.