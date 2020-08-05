Во Владимире в честь Дня физкультурника пройдут соревнования особенных спортсменов. 6 августа дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья АРДИ «Свет» примут участие в

Во Владимире в честь Дня физкультурника пройдут соревнования особенных спортсменов. 6 августа дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья АРДИ «Свет» примут участие в спортивном празднике. Ребята будут участвовать в состязаниях по скандинавской ходьбе. Трассу для соревнований проложат в сквере ул. 850-летия, который расположен рядом с остановкой «ВлГУ». Поддержать спортсменов могут все желающие. Начало