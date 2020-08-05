Руководитель, используя служебное положение, перевел со счета управляющей компании на свой личный банковский счет более 82 тысяч рублей

Житель Владимира, являвшийся директором ООО «ЖЭУ», заплатит 130 тысяч рублей штрафа за хищение вверенного имущества. Приговор вынес Фрунзенский суд Владимира.По информации пресс-службы суда, преступления совершались в 2017-2018 годах. Руководитель, используя служебное положение, перевел со счета управляющей компании на свой личный банковский счет более 82 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.Позднее он фиктивно принял на должность специалиста по работе с населением в ООО «ЖЭУ» женщину, а начисляемую ей зарплату забирал себе. 26 тысячами рублей директор распорядился по своему усмотрению.По результатам рассмотрения дела в особом порядке приговором суда владимирец был признан виновным и с учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, добровольное возмещение причиненного ущерба по обоим преступлениям, признание вины и раскаяние в содеянном) суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130000 руб.