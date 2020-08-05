Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике готовится новая выставка, посвященная нашему земляку адмиралу Михаилу Лазареву.

Интересно, ярко и понятно. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике готовится новая выставка, посвященная нашему земляку адмиралу Михаилу Лазареву. Проект нового музейного пространства обсудили сегодня на ученом совете.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Только тогда, когда человек знает тему очень хорошо, когда он действительно профессионал, он может самые сложные вещи вплоть до теории относительности, объяснить так, что это поймет ребенок. Вот этим как раз сейчас и занимаемся».Под новую экспозицию будут отданы два зала, в которых раньше располагалась выставка игрушек. Вместе с музейным персонажем - Архипом Кораблевым, посетители смогут узнать много интересных фактов о герое Трафальгарской битвы и строителе Севастополя. Отдельный зал расскажет об открытии Антарктиды. И это будет не скучная лекция, а настоящий квест. Детей научат завязывать морские узлы и даже решать мореходные задачи. Разработкой концепции занимался лауреат государственной премии в области литературы и искусства Никита Сазонов.Никита Сазонов, автор концепции музейно-игрового пространства ВСМЗ: «Основная задача, которая есть, она просто лежит на поверхности - это задача "играя, познавай". Через игру я узнаю моменты истории - при этом, важные моменты - истории своей страны, своего города и через это я осознаю себя неотделимой частью этой истории».Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «Я могу сказать, как отец четверых детей, что это будет очень интересно. Почему - потому что там есть квестовые части, там есть, что поделать руками, там есть над чем подумать, а самое главное для современных детей в том числе, что будут и такие технологические решения, современные, цифровые - это тоже необходимо».Екатерина Максимова