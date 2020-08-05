У двух фотографий – коллектива из Гороховца и портрета известного тренера Надира Магомедова хулиганы разбили стекла

Находящаяся под круглосуточным наблюдением территория у обладминистрации оказалось тоже может пострадать от рук вандалов. У двух фотографий – коллектива из Гороховца и портрета владимирского тренера Надира Магомедова неизвестные хулиганы разбили стекла, сообщают очевидцы.Напомним, галерея славы у Белого дома была обновлена в мае. На стендах галереи представлены 17 коллективов области и 23 специалиста, которые прославились не только на региональном, но и на международном уровне.