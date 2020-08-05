По итогам проверок выявлено 126 нарушений, 48 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 – к административной.

Прокуратура Владимирской области выявила многочисленные нарушения при утилизации отходов первого и второго классов опасности.Выявленные прокурорами нарушения касались организации деятельности предприятий, использующих места складирования отходов, ликвидации несанкционированных свалок, оборудования пунктов сбора отходов от населения, пресечения ввоза отходов из других регионов, их ненадлежащего хранения, отсутствия договоров на их вывоз и многое другое.Напомним, молодой бизнесмен из Владимира вместо того, чтобы вывезти опасные медицинские отходы на полигон, спрятал их в заброшенном цехе в промзоне на Большой Нижегородской.По итогам проверок в 1 полугодии 2020 года всего выявлено 126 нарушений, опротестовано 11 правовых актов, внесено 66 представлений, 48 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 – к административной.