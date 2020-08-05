Региону помогут сделать технологический рывок. Вице-губернатор Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко встретился с гендиректором научно-производственного объединения

Региону помогут сделать технологический рывок. Вице-губернатор Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко встретился с гендиректором научно-производственного объединения «Конверсия». Это коммерческая организация, созданная двумя крупными Госкорпорациями, в том числе «Ростехом». Главная цель встречи — обсудить, как повысить в области объемы производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, подготовить квалифицированные кадры, которые смогут работать на таких предприятиях. Аркадий Боцан-Харченко,