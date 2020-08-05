На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 августа лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 августа лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Петушинском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Александровском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5705 случаев заболевания (975 сл. в г. Владимире, 824 сл. в Гусь-Хрустальном, 659 сл. в Петушинском, 515 сл. о. Муром, 436 сл. в Александровском, 479 сл. в Ковровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 268 сл. в Юрьев-Польском, 201 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 143 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.