Путешествия на колесах затягивают, после дорожных приключений не хочется ехать в отель и сидеть на закрытой территории.

Путешествия в домах на колесах набирают популярность в России. И все больше туристов посещают кэмпинг в Суздале. О преимуществах и сложностях таких путешествий подробнее - в нашем репортаже.Для семьи Ермиловых проблем с билетами на поезд не существуют. На юг или по городам Золотого кольца они могут отправиться в любой момент. В своём автодоме они уже побывали в Санкт-Петербурге и Карелии, на ежегодном музыкальном фестивале "Нашествие". В этот раз приехали в Суздаль. В доме на колесах есть: компактная кухня, спальное место, душ. Всё самое необходимое для путешествия в режиме нон-стоп.Александр Ермилов, путешественник: «Можем ехать, куда хотим, планировать, как хотим и любое время. Так, планировали мы доехать до Казани, потом передумали и поехали в Суздаль. Посмотрели погоду, нам очень понравилась и это немножко в нашу сторону. И город очень хотели посмотреть и вот остановились. Здесь уже 2 дня».Кстати, Суздаль выбрали из-за наличия автокэмпа - специальной стоянки для таких автодомов. Они есть далеко не в каждом городе. По словам Александра, были случаи, когда приходилось ночевать на заправках или стоянках для дальнобойщиков.Александр Ермилов путешественник: «Мы, например, планировали, Нижний Новгород - Казань, но кэмпинг в Нижнем только появился на базе гостиницы. В Казани их гораздо больше, но очень тяжело подобрать. Хочется поближе к городу или наоборот на природу. Все зависит от того, какие предпочтения у кого. Выбор у нас не очень большой».Отдых в Суздале - три в одном: и интересно, и красиво, и с комфортом, делится впечатлениями Александр. Автокэмп отвечает всем требованиям: есть общая кухня, душевые, прачечные. Можно подключиться к электричеству, залить и слить воду. Также у автокэмпа просторная площадка с пляжем и местом для гриля.Наталья Петрова управляющая кемпингом: «Изначально в 2013 году останавливалось где-то за сезон порядка 70-80 автодомов, то уже к 2019 году показатель дошел до цифры 465. В этом году, конечно, был виден спад из-за закрытия, но мы надеемся на перспективное развитие».Из-за закрытия границ в этом году кемп в Суздале встречает только россиян. Но по статистике более 70% автокемперов - иностранцы. Путешествия на колесах затягивают, после дорожных приключений не хочется ехать в отель и сидеть на закрытой территории.Юлия Шувалова, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"