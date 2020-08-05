В обоих случаях никто не пострадал

Поздно вечером 4 августа во Владимире на мосту через Клязьму загорелся легковой автомобиль «Пежо». Водитель, по данным пресс-службы МЧС России по Владимирской области, не пострадал.Загоревшуюся машину тушили 10 спасателей, общая площадь пожара составила 6 кв.м. Причина возгорания пока неизвестна.Спустя несколько часов в селе Булатниково Муромского района после аварии загорелась отечественная «семёрка». Пожарных вызвали довольно поздно, поэтому машина сгорела дотла. К счастью, как и в случае со сгоревшей машиной на мосту через Клязьму, никто не пострадал.