Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает . Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его ..

Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает . Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его соратников проводятся обыски.