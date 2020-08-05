Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает . Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2020-zaderzhannogo-mera-bogdanovicha-otpustili-domoj.html" target="_blank">Задержанного мэра Богдановича отпустили домой</a> - Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает . Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-08-2020-zaderzhannogo-mera-bogdanovicha-otpustili-domoj.html]Задержанного мэра Богдановича отпустили домой[/url] - Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает . Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его ..