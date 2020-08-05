Чтобы избежать штрафа за утерю паспорта, девушка решила написать заявление в полицию о хищении имущества.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.В отдел полиции с заявлением об открытом хищении принадлежащей ей сумки с деньгами и документами обратилась 25-летняя жительница Судогодского района. Девушка рассказала, что у нее из рук вырвал сумку неизвестный мужчина и скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что грабежа не было, а сумка с документами и денежными средствами при неизвестных обстоятельствах была утеряна самой заявительницей. Чтобы избежать штрафа за утерю паспорта, она решила написать заявление в полицию о хищении имущества.Свою вину подозреваемая полностью признала. Санкции ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.