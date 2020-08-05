Вакцины от новых штаммов гриппа не просто разработаны. Они уже производятся.

Осенью к коронавирусу добавится четыре новых штамма гриппа. Сообщили 33Live.Ruru со ссылкой на Минздрав России.Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. От ранее циркулирующих они отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было и случаев заболевания не встречалось.Вакцины от новых штаммов гриппа не просто разработаны. Они уже производятся. И в регионы начнут поступать в августе. Что позволяет начать иммунизацию от гриппа, которая традиционно стартует в сентябре, точно в срок.