Звезда сериала Содержанки похвасталась дорогостоящей покупкой. Дарья Мороз приобрела иномарку.

Звезда сериала "Содержанки" похвасталась дорогостоящейпокупкой. Дарья Мороз приобрела иномарку.Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова теперькатается по столичным улицам на роскошном Cadillac XT5. "Впервые гоняю на "американце" класса люкс, и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала", – призналасьзвезда сериала "Содержанки".О приобретении артистка рассказала в личном микроблоге.Знаменитость сделала фото на фоне новенького авто. Машину Дарья выбрала не из дешевых. Кроссоверартистки относится к представительскому классу и стоит порядка четырех миллионов рублей.Стоит отметить, что за последние годы финансовое положениезвезды сериала "Содержанки" изменилось к лучшему. После развода с Богомоловым в 2018 годуартистка купила квартиру в столице. На момент приобретения апартаментызнаменитости еще строились, Мороз собиралась въехать в новую жилплощадь вовтором квартале 2019 года.4 Авг 2020 в 10:01 PDTНе так давно звезда сериала "Содержанки" вернуласьк работе после длительного перерыва. Дарья Мороз и ее дочь проводили летниеканикулы за городом. В соцсетях артистка опубликовала фото со съемок. В кадре. Новый имидж знаменитости оченьпонравился подписчикам.