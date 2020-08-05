Звезда сериала Содержанки похвасталась дорогостоящей
покупкой. Дарья Мороз приобрела иномарку.
Звезда сериала "Содержанки" похвасталась дорогостоящей
покупкой. Дарья Мороз приобрела иномарку.
Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова теперь
катается по столичным улицам на роскошном Cadillac XT5. "Впервые гоняю на "американце" класса люкс, и впервые у меня белая машина, о которой я мечтала", – призналась
звезда сериала "Содержанки".
О приобретении артистка рассказала в личном микроблоге.
Знаменитость сделала фото на фоне новенького авто. Машину Дарья выбрала не из дешевых. Кроссовер
артистки относится к представительскому классу и стоит порядка четырех миллионов рублей.
Стоит отметить, что за последние годы финансовое положение
звезды сериала "Содержанки" изменилось к лучшему. После развода с Богомоловым в 2018 году
артистка купила квартиру в столице. На момент приобретения апартаменты
знаменитости еще строились, Мороз собиралась въехать в новую жилплощадь во
втором квартале 2019 года.
4 Авг 2020 в 10:01 PDT
Не так давно звезда сериала "Содержанки" вернулась
к работе после длительного перерыва. Дарья Мороз и ее дочь проводили летние
каникулы за городом. В соцсетях артистка опубликовала фото со съемок. В кадре
. Новый имидж знаменитости очень
понравился подписчикам.