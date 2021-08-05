4 августа в 18.00 завершился период, когда кандидаты, выдвинутые в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, могли сдать в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию.

4 августа в 18.00 завершился период, когда кандидаты, выдвинутые в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, могли сдать в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию. Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, документы в комиссию сдали все 20 выдвинутых кандидатов, данные которых одиннадцать политических партий представляли в ЦИК России.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Мы завершили еще один этап избирательной кампании по всей стране. В 18.00 во всех избирательных окружных комиссиях на всех уровнях голосования кандидаты должны были представить документы, необходимые для регистрации. Если говорить о выборах депутатов в Государственную Думу, то все 20 кандидатов, которых партии заявили для участия в выборах, представили нам необходимые документы как о выдвижении, так и для регистрации. Буквально менее часа назад к нам пришли последние два кандидата.По состоянию на сегодня мы уже зарегистрировали 16 кандидатов, завтра мы рассматриваем вопрос о регистрации еще 2 кандидатов. С учетом того, что замечания были минимальные у одного из кандидатов, второй кандидат был без замечаний, мы надеемся, что избирательная комиссия примет решение о регистрации. И документы, которые были представлены нам сегодня, также мы в течение 10 дней рассмотрим и в зависимости от качества документов примем соответствующее решение.