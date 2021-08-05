Инвестор готов взяться за реконструкцию Апраксина двора и выделить более 5 млрд рублей на восстановительные работы, однако в связи с необходимостью внести в законодательство Петербурга ..

Инвесторготов взяться за реконструкцию Апраксина двора и выделить более 5 млрд рублейна восстановительные работы, однако в связи с необходимостью внести взаконодательство Петербурга изменения точных сроков начала реализации проектапока нет. Когда поправки будут внесены и будет ли это сделано, властиумалчивают, как предпочитают и не давать комментариев о судьбе историческогообъекта.Еще осенью 2017 годаместные властипроект реновации территории, разработанный "Студией 44" Никиты Явейна дляконцерна "Питер", а в 2018 году инвестиционно-строительная компания "АпраксинДвор", входящая в ГК "КЦ Питер", стала стратегическим инвестором Апраксинадвора. Но дальше эскизного плана и разговоров дело не пошло. Основная загвоздка– необходимость внести изменения в законы, чтобы приступить к восстановительнымработам."Сейчас о точных срокахреализации проекта сказать трудно. Это связано в первую очередь снеобходимостью внесения корректировок в законодательство Петербурга. Вопроскасается возможности предоставления объектов стратегическому инвестору. Другимисловами, корректировки нужны, чтобы Петербург имел полное право передать 21городское здание целевым назначением стратегическому инвестору", –заместитель генерального директора компании-инвестора Владимир Пауков.По нынешним правилампередать инвестору объекты культурного наследия можно через торги, поправкипозволят осуществить это целевым способом — в рамках преференции. Властиопасаются, что после принятия поправок город может лишиться права наисторический комплекс, стратегический инвестор в свою очередь не имеет полнойгарантии, что при проведении торгов объект достанется именно ему.В марте прошлого годагубернатор Александр Беглов направил письмо в ЗакС с просьбой отложить принятиепоправок в закон СПб № 282-43 "О порядке предоставления объектов недвижимости,находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкциии приспособления для современного использования", аргументируя тем, что в нихне прописаны гарантии инвесторов по выполнению обязательств.В связи со множествомбюрократических проволочек и невозможности прийти к единому механизму ИСК "Апраксин Двор" пока не может начать восстановительные работы, а город ужетретий год затягивает передачу объекта.По плану после передачигородских зданий стратегическому инвестору по соглашению начинаетсяприспособление их под современное использование; собственники, владеющие помещениями вкорпусах совместно с городом, получают здание для реконструкции исключительно врамках единой концепции развития; владельцы, которые имеют объекты в полнойчастной собственности, восстанавливают их за свой счет."Единственно правильноерешение по Апраксину двору – привлечь заинтересованного инвестора, которыйвозьмет на себя обязательства по согласованию и преобразованию всей территории,и наделить его полномочиями по распоряжению объектами собственности Петербурга.Развитие со стороны городской структуры, очевидно, сдерживается недостаточнымфинансированием", –генеральный директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев.Невооруженным глазомвидно, что Апраксин двор необходимо начать восстанавливать как можно скорее,эксперты при этом считают, что наилучший подход – заниматься реставрацией комплексно.Сегодня Апраксин дворнасчитывает 55 объектов культурного наследия, которые день за днем стремительноразрушаются. По оценкам специалистов, из-за нелегальной торговли, котораядесятилетиями процветает на рынке, и миллиардных оборотов контрафактных товаровбюджет Петербурга недополучает ежегодно сотни миллионов рублей.Профильные комитетыСмольного не привлекают к восстановлению объекта инвесторов, готовых вложитьсредства в реконструкцию комплекса и приспособить объект под современноеиспользование. Чиновники пока не дали комментариев по поводу своих планов идоговоренностей с инвестором.