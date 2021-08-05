Владимирскую научно-производственную фирму «Адгезив» приобрела компания «Сен-Гобен». Сумма и детали сделки не разглашаются. Сейчас в НПФ трудятся более 100 высококвалифицированных ..

Владимирскую научно-производственную фирму «Адгезив» приобрела компания «Сен-Гобен». Сумма и детали сделки не разглашаются.Сейчас в НПФ трудятся более 100 высококвалифицированных специалистов, из которых 20 инженеров-химиков занимаются исследованиями и разработкой новой продукции. «Адгезив» неоднократно входил в список победителей конкурса «100 лучших товаров России».Новые владельцы намерены расширить ассортимент в части выпуска силиконовых герметиков, полиуретановой и эпоксидной грунтовки, промышленных полов, гидроизоляционной мастики и инъекционных составов.В 2020 году объём продаж группы «Сен-Гобен» превысил 38 млрд евро.Интересно, что в 2021 году «Адгезиву» исполнится 30 лет. Организация создана на базе Всероссийского исследовательского института синтетических смол и специализируется на производстве 400 видов полиуретанов и эпоксидных продуктов.