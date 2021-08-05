И самый тревожный вопрос, который возник после наступления третьей волны коронавируса. Возможно ли смягчить коронавирусные ограничения для предпринимателей во Владимирской области?

И самый тревожный вопрос, который возник после наступления третьей волны коронавируса. Возможно ли смягчить коронавирусные ограничения для предпринимателей во Владимирской области?Стало известно, что Белый дом подготовил законопроект по расширению перечня отраслей, для которых снизятся налоговые ставки, подробнее о нём станет известно к концу недели. К модернизации подготовлен микрокредитный продукт "Антикризисный". Также "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства" снизил ставки по микрозаймам. А Департаменту здравоохранения поручили в кратчайшие сроки обеспечить вакциной сотрудников компаний.