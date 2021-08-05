Кольчугинских зоозащитников Артема Сашенко и Елену Аникину пытаются выгнать из их дома вместе с животными, которых они спасли от смерти. На окраине города – гневный митинг. Здесь

Кольчугинских зоозащитников Артема Сашенко и Елену Аникину пытаются выгнать из их дома вместе с животными, которых они спасли от смерти. На окраине города – гневный митинг. Здесь встретились жители улицы Цветочной. Причиной собрания стал странный сосед по имени Артем, от которого всей улице – одни проблемы. Судя по разговору в толпе – Артем завел на