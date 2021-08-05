Он будет действовать 5 и 6 августа.

ГУ МЧС по Владимирской области информирует, что на севере региона на 5-6 августа установлен 4-ый класс пожарной опасности.Население предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. При сохранении аномально высокой температуры воздуха возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.Запрещается использовать открытый огонь, проводить огневые работы, пал сухой травы. Жарить шашлыки на мангале также нельзя. В регионе действует особый противопожарный режим.За разведение костров жителям грозят штрафы от 2000 до 4000 рублей.Владимирцев просят быть осторожными при курении и не оставлять непогашенных окурков.При возникновении опасной ситуации необходимо звонить по номерам: 101 или 112.