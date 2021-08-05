Теперь ему грозит реальный срок.

В Юрьев-Польском районе инспекторы ГИБДД задержали 37-летнего водителя с поддельными правами.«В июне сотрудники остановили «Ниву Шевроле», за рулем которой находился местный житель. Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водительское удостоверение может быть липовым. Пробив его в базе данных, они поняли, что права числятся за другим человеком», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Экспертиза показала, что документ «левый». На мужчину завели уголовное дело.Автомобилист признался, что купил его в интернете.Расследование продолжается.