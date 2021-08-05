С 1 августа в России вступили в силу два новых закона о добыче животных, включенных в Красные книги — как федеральную, так и регионов РФ. Как сообщают авторы законопроектов, изначально они ориентировались на устранение дублирующих норм федерального закона О животном мире и Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Также в ходе доработки проектов по требованию общественников и Гринпис России разгорелась дискуссия о том, не приведут ли изменения в законодательстве к условной легализации охоты на редкие виды животных. Эксперты проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, который реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы отметили, что изменения в законодательстве о краснокнижных животных поднимают актуальную тему мониторинга состояния природного каркаса ТиНАО.

С 1 августа в России вступили в силу два новых закона о добыче животных, включенных в Красные книги — как федеральную, так и регионов РФ. Как сообщают авторы законопроектов, изначально они ориентировались на устранение дублирующих норм федерального закона О животном мире и Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Также в ходе доработки проектов по требованию общественников и Гринпис России разгорелась дискуссия о том, не приведут ли изменения в законодательстве к условной легализации охоты на редкие виды животных. Эксперты проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, который реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы отметили, что изменения в законодательстве о краснокнижных животных поднимают актуальную тему мониторинга состояния природного каркаса ТиНАО.В обновленном законодательстве обозначены пять исключительных случаев, при которых допускается добыча животных, включенных в Красные книги. Это устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, а также обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Несмотря на то, что Минприроды РФ во время подготовки изменений законодательства неоднократно заверяло, что охота на краснокнижные виды по-прежнему запрещена, новации привели к росту тревожных настроений среди общественности.Так, например, эксперт Гринпис России Михаил Крейндлин отметил, что речь идет о продолжении истории 2016 года с трофейной охотой под видом научных исследований. Пять лет назад президиум элитного Клуба горных охотников обращался за разрешением в правительство РФ на отстрел с научными целями пяти путоранских баранов, занесенных в Красную книгу РФ. В обоснование обращение была разработана научная программа ФГБУУ ВНИИ Экология. История получила огласку в экологических кругах. Обращение получило отказ Росприроднадзора. Крейндлин прокомментировал: Найти ученого, который обоснует отстрел для науки – просто вопрос денег. Это будет охота для избранных, кто сможет позволить себе купить научное обоснование.Впрочем, вWWFРоссия (российском представительстве Всемирного фонда дикой природы) отнеслись к обновлению федерального законодательства с меньшим скепсисом. Там сочли, что формулировка принципиально не меняет сложившееся положение дел, так как выдача разрешений на добычу краснокнижных видов по-прежнему остается в компетенции Росприроднадзора.Насколько эта ситуация может коснуться непосредственно столицы, прокомментировал руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве Марат Исмагилов. Он напомнил, что с 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, и если столица в пределах МКАД является чрезвычайно урбанизированной территорией, то с присоединением ТиНАО видовой состав региональный флоры и фауны серьезно изменился. Не следует забывать, что помимо Красной книги РФ существуют аналогичные региональные документы. Так, Красная книга Москвы была разработана в 2001 году и на тот момент включала 450 видов животных, растений и грибов. Ее второе издание (2011 года) включало 480 видов, в т.ч. 16 млекопитающих, 65 птиц, 13 рыб. Лишь к 2019 году московское законодательство удалось адаптировать к изменившимся границам города. На данный момент насчитывается 569 видов уникальной флоры и фауны Москвы.Марат Исмагилов отметил, что вряд ли московские краснокнижные виды могут стать предметом элитной охоты и злоупотреблений научными обоснованиями. Тем не менее, вопрос охраны их благополучия все еще стоит остро. В Москве 34% территории остаются естественными природными территориями. Еще 15% площади столицы – парки, скверы и другие зеленые зоны, обустроенные для посещения человеком. Это наш неприкосновенный запас, и очень важно, чтобы ради сиюминутных (по меркам экосистем) мотивам не происходило разрушение природного каркаса города. И я рад, что этот аспект попал в число 24 приоритетных направлений программы мэра Лучший город Земли, которую Сергей Собянин обнародовал этим летом.