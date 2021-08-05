Театр и колония №2 подписали соглашение о сотрудничестве.

Администрация ИК-2 в Покрове подписала соглашение о сотрудничестве с директором Владимирского академического драматического театра Борисом Гуниным. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.Сотрудники учреждения будут получать билеты по льготной цене. Также сотрудничество подразумевает организацию культурно-просветительских мероприятий и выступление артистов перед заключёнными в клубе тюрьмы.В УФСИН добавили, что соглашение направлено на культурное просвещение сотрудников и осужденных, пропаганду театрального искусства.Напомним, что в указанной колонии отбывает своё заключение Алексей Навальный.