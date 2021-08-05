Одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня является сбережение здоровья.

Одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня является сбережение здоровья.Проект «Передвижные центры здоровья» общественной организации «Милосердие и порядок» предоставляет жителям региона качественные и своевременные медицинские услуги рядом с домом.Передвижные центры здоровья работают в регионе более 5 лет. Свыше 235 000 наших земляков уже прошли бесплатные обследования в медицинских комплексах. График выездов формируется по обращениям жителей. В том числе и по коллективным заявкам от сотрудников предприятий. Недавно медицинские комплексы посетили швейную фабрику в Собинке.Геннадий Лавриненко, главный инженер Собинской швейной фабрики:- Мы рады, что сегодня к нам приехал передвижной центр здоровья и очень рады, конечно, что к нам на фабрику приехал. Сейчас мы проверились. У кого чего-то, подлечимся. Очень удобно, конечно, очень удобно. Считаю, что направление, именно здесь, очень хорошее.Собинская швейная фабрика – одно из лучших предприятий легкой промышленности региона. Здесь работают около 200 сотрудников.Елена Хромова, заведующая раскройно-подготовительного участка Собинской швейной фабрики:- Сейчас посетила я кардиолога и сделала УЗИ брюшной полости. Впечатления очень хорошие. Специалисты замечательные. Передвижные центры очень важны для жителей Владимирской области и Собинки в том числе.Задача медицинских комплексов - сохранение здоровья жителей Владимирской области.Наталья Смирнова, специалист УЗИ:- Я считаю, помощь очень существенная, особенно в раннем выявлении. Смотрим, если выявляем наличие какой-то патологии, рекомендуем обратиться в то или иное медицинское учреждение за дальнейшей помощью.Все подробности о выездах вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.