Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж в Селивановском районе.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж в Селивановском районе.В конце июля в Отделение МВД России по Селивановскому району поступили сообщения о хищении имущества с частных территорий.В одном из случаев неизвестный, взломав крышу, проник в дом, откуда похитил электроприборы. Во втором случае предметом интереса преступника стала бензопила, хранившаяся в хозяйственной постройке. Злоумышленник проник внутрь, сорвав навесной замок.Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 18 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники уголовного розыска при содействии экспертов-криминалистов и участковых уполномоченных полиции установили подозреваемого в совершении краж. Им оказался 53-летний житель Вязниковского района.Мужчина был задержан на территории Селиваново и впоследствии заключен под стражу. В дальнейшем оперативники установили ещё два случая хищения.Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили в тайнике, организованном задержанным в лесу. Злоумышленник планировал его продать.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фото автора :