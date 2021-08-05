Суздальской межрайонной прокуратурой в связи с обращениями граждан и общественных организаций проведена проверка по фактам эксплуатации закрытого с 2011 года полигона размещения твердых бытовых отходов у деревни Хламово.

Суздальской межрайонной прокуратурой в связи с обращениями граждан и общественных организаций проведена проверка по фактам эксплуатации закрытого с 2011 года полигона размещения твердых бытовых отходов у деревни Хламово.Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение города Суздаля «Благоустройство» складирует на полигоне порубочные отходы, которые вывозятся с территории города. Свои действия оно объясняет подготовительным этапом рекультивации полигона, которую администрация города должна провести во исполнение решения суда от 11 ноября 2015 года, вынесенного по иску межрайонного прокурора о закрытии свалки. При этом проект рекультивации еще только проходит стадию согласования и экологическую экспертизу, а размещение каких-либо отходов на закрытом полигоне является недопустимым, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи главе администрации города Суздаля внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Фото