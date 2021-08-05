Потерю имущества компенсирует госбюджет.

«Росавтодор» подал в Муромский городской суд иск о принудительном изъятии земли дляТерритория, которой владеет муромлянин, расположена в створе будущей автомагистрали «Москва-Казань». В случае положительного решения суда ответчику компенсируют потерю имущества.Дело находится на стадии принятия к производству.Наопмним, что во Владимирской области М-12 пройдёт по Гусь-Хрустальному, Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Селивановскому и Муромскому районам, а также во Владимире.Её протяжённость в границах 33-го региона составит около 212 километров. Планируется построить три транспортные развязки, 33 моста и 47 путепроводов.