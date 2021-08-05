Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отбирают пробы продукции животного происхождения, которые в дальнейшем направляют в лаборатории для исследований.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отбирают пробы продукции животного происхождения, которые в дальнейшем направляют в лаборатории для исследований.С начала 2021 года в 76 пробах животноводческой продукции из 879 отобранных выявили несоответствия техрегламентам Таможенного союза:– несоответствие жирно-кислотного состава молочной продукции заявленному составу на маркировке в 26 пробах (ООО «Доминанта», ООО «Южский молочный завод» Ивановской области; ИП Татаринцев А.Н., ООО «Космол» Костромская область; и др.);– отклонения по микробиологическим показателям (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи и плесени, Listeria monocytogenes, Salmonellа, S. Aureus) в 33 пробах (ООО «КЭМП» Ивановская обл.; ООО «Приоритет» Рязанская обл.)Все большую актуальность приобретает вопрос о безопасности животноводческой продукции в части отсутствия в ней лекарственных веществ и тяжелых металлов, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Например, в июле выявили несоответствия в пробе ультрапастеризованного молока по химико-физическим показателям (производитель: ООО «Молмаркет» Смоленская обл.). В готовой мясной продукции производителей Владимирской, Костромской и Ивановской областей в течение года выявлялись антибиотики (в девяти пробах).Фото