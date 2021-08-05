Сегодня, 5 августа, в московской больнице скончался глава Александровского района Александр Андреев. Известно, что он тяжело болел коронавирусом.

Сегодня, 5 августа, в московской больнице скончался глава Александровского района Александр Андреев. Известно, что он тяжело болел коронавирусом.Александр Алексеевич Андреев родился в 1951 года в деревне Матренки Загорского района Московской области. В 1978 году окончил Хотьковский заочный строительный техникум - отделение ПГС, в 1983 году окончил Московский строительный институт по специальности инженер-строитель. С 1983 года неоднократно переизбирался депутатом Александровского райсовета. Являлся почетным гражданин Александровского района.Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Александра Андреева.