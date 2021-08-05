Ждать послаблений для сферы гостеприимства в Суздале стоит только при высоких темпах вакцинации, отметил глава региона. Сипягин анонсировал новую поставку вакцины – около 40 тысяч доз

Ждать послаблений для сферы гостеприимства в Суздале стоит только при высоких темпах вакцинации, отметил глава региона. Сипягин анонсировал новую поставку вакцины – около 40 тысяч доз должны привести в наш регион на следующей недели. Глава региона поручил ускорить вакцинацию сотрудников сферы туризма, чтобы “бизнес хотя бы к концу турсезона компенсировал упущенное”. Если все пойдет по