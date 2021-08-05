51-летнюю сотрудницу “Почты России” обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Как установило следствие, женщина изготавливала поручения на

51-летнюю сотрудницу “Почты России” обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Как установило следствие, женщина изготавливала поручения на доставку пенсии и других соцвыплат для пожилых, инвалидов и ветеранов. Но деньги нуждающимся не доходили. Сотрудница “Почты России” подписывала документы от имени получателей и изымала деньги из кассы. Всего она похитила более 166 тысяч