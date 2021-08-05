Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 51- летней местной жительницы. Она обвиняется в присвоении чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в присвоении чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.Установлено, что она, являясь сотрудником АО «Почта России», неоднократно, используя имеющейся у нее пароль доступа к единой информационной системе организации, изготавливала поручения на доставку пенсии и других социальных выплат, предназначенных пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а затем, подписав от их имени получение денежных средств изымала их из кассы. Похищенными деньгами в размере более 166 тыс. рублей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала в полном объеме.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото