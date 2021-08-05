Один из фигурантов изготавливал запрещенные вещества для личного потребления и реализовывал наркозависимым лицам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).Фигурант был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому район в результате оперативных мероприятий после того, как передал полимерный пакетик с растительным содержимым другому мужчине.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что в пакетике находилась марихуана, массой 22,2 грамма.Задержанный отрицал свою вину, однако, в ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность местного жителя к преступлению.Аналогичный факт задокументирован оперативными сотрудниками МО МВД России «Ковровский».Установлено, что местный житель сбыл два шприца с наркотическими средствами, общей массой 0,095 грамма.В ходе следствия установлено, что фигурант изготавливал запрещенные вещества для личного потребления и реализовывал наркозависимым лицам.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.