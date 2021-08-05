В регионе стартовал второй этап административной реформы.

В Белом доме приступили к реорганизации департамента имущественных и земельных отношений. Таким образом в регионе стартовал второй этап административной реформы.«Изменение организационно-штатной структуры направлено на усиление работы по закупкам, в распоряжении имуществом и земельным фондом. В ведомстве появятся три управления: контрактной системы, госимущества, земельных ресурсов. Каждый из трёх замов директора департамента возглавит по управлению», – прокомментировал принятое решение замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.Он добавил, что запланировано незначительное сокращение численности госслужащих департамента с повышением зарплаты отдельным сотрудникам младшего рядового состава.Напомним, что обязанности главы ведомства временно исполняет первый заместитель директора Игорь Лапин.