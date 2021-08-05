По словам синоптиков, обычно осень в городе начинается в третьей декаде августа - примерно 22 или 23 августа.

Синоптическая осень в Москве обычно наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября. Затем наступает предзимье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Существуют естественные синоптические сезоны. Они связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется прежде всего различием температурных режимов океанов и континентов. Так вот, средняя дата начала осени - это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа", - рассказал он.По словам Вильфанда, дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней и даже две недели в отдельных случаях. "В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября. После 15 числа начинается сезон с очень красивым названием "предзимье", - отметил метеоролог.