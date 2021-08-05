Из них было выведено из здания три ребенка. ЧП в одном из домов на улице Интернациональная в Гусь-Хрустальном произошел под вечер 4 августа. В здании загорелась квартира на третьем этаже.

Из них было выведено из здания три ребенка. ЧП в одном из домов на улице Интернациональная в Гусь-Хрустальном произошел под вечер 4 августа. В здании загорелась квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Огнеборцы по автолестнице поднялись в квартиру и ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах.